猫が飼い主の布団を横取りする理由5つ 猫が布団にやってくるのは、わざと困らせたいからではありません。そこには、猫にとっての安心感や快適さ、そして飼い主との関係性が大きく関わっています。 まずは、よくある理由を5つ見ていきましょう。 1.飼い主のニオイで安心したい 布団には飼い主の体温やニオイが残りやすく、猫にとってはとても安心できる空間になりやすいです。とくに留守番のあとや気持ちが不安定なとき