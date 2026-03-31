【モスバーガー】の「モスワイワイセット」では今、「コジコジ」とコラボした新作のおまけがもらえます。なくなり次第終了となり、大人も欲しくなるような文房具がずらり。好きなものを選べるのも魅力です。今回は対象となるメニューと共に、今だけもらえるおまけをご紹介します。 おまけが1つもらえる「モスワイワイセット」って？ 「モスワイワイセット」は対象のメニューをオーダー