大阪桐蔭が5回目の春V第98回選抜高校野球（甲子園）の決勝が31日に行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を7-3で下し、選抜最多タイとなる5度目の優勝を果たした。試合後のインタビューで指揮官が相手投手に見せた気遣いが、ファンの称賛を集めている。大阪桐蔭は先発した2年生左腕、川本晴大投手が9回を6安打3失点15奪三振。智弁打線を相手に堂々の投球を見せた。一方、智弁学園のエース左腕、杉本真滉投手（3年）も7回