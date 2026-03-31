【モデルプレス＝2026/03/31】元NMB48の山本望叶が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】元NMB人気メンバー、美脚際立つデニムショーパン姿◆山本望叶、ショーパンから美脚スラリ山本は、黒のカーディガンと同柄のノースリーブ、美しい脚が際立つデニムのショートパンツ姿でランウェイに登場。黒髪ストレートの前髪