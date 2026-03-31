日本在住の英国人グラビアアイドルで「黒船天使」の愛称で知られるジェマ・ルイーズが31日、自身のインスタグラムを更新。露天風呂入浴ショットを公開した。 【写真】ブロンドヘア&かわいいスタイルでコスプレイヤーとしても人気 「温泉でゆっくり…こんな時間、好き」とつづり、明るい時間に露天風呂を楽しむ姿を投稿。身長155センチの身体をバスタオルではなく、手ぬぐいサイズのタオル一枚で隠した際どい