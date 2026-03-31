東京大学大学院で博士課程履修中のフリーで活躍中の根本美緒アナウンサーが31日、自身のインスタグラムを更新。「論文の考察を書き変えることになり」大忙しの日々を送っていることを報告した。 【写真】3児のママでアナウンサー学内で見せる東大大学院生としての顔 現在、新領域創成科学研究科環境システム学博士課程の根本アナ。3児の母であり、アナウンサー業のほか、上智大学非常勤講師、企業