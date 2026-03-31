1960年代、アメリカは原子力の開発に対する国民の不安を和らげようとして、核兵器の平和利用を目的とした「プロジェクト・プラウシェア」をスタート。このプロジェクトの一環として、大量の核爆弾で運河を開拓するなど途方もない計画が進められていました。一体どんな計画だったのか、科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtがアニメーション付きで紹介しています。The Most Insane Megaproject You Never Heard About - YouTubeKurz