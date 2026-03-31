◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）＝３月３１日、栗東トレセンこぶし賞７着のサトノセプター（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キングマン）が巻き返す。前走は中団から伸びきれず案外な結果に終わったが、上村調教師は「抑え込んでしまって位置取りが悪くなった。ちょっとちぐはぐなレースをしてしまった」と敗因を分析する。「ＮＨ