記事ポイントプロダクトデザイナー三宅一成氏との開発秘話を紐解く特別対談コラムを公開天然木オークの棚板とスチール構造を組み合わせた縦横自由に拡張できるシェルフメカニカルな印象を抑え「日常に馴染む佇まい」を最優先にしたデザイン ライクイットが、プロダクトデザイナー三宅一成氏との特別対談コラムを公式オンラインショップ「ライクイットストア」にて公開しています。2025年12月に発売された「シェルビングシステ