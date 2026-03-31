サッカー元日本代表の主将で、現在は米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也が、日本時間３１日に自身のＳＮＳを更新。ドジャース戦を観戦した様子を公開した。インスタグラムで「Ｐｌａｙｂａｌｌ」と投稿し、「Ｎｉｋａｉｄｏ６６」と書かれたＴシャツを着た現地での姿をアップした。この投稿には「俺のぶんも応援お願いします」「今日の夜はもちろんイングランド戦も…ですよね」「勝利の神様になって」