記事ポイント『ウルトラマンメビウス』放送20周年を記念した特別カラーの「メビウスブレス」振動センサーやクリスタルサークル回転で変身音・必殺技音・ウルトラ兄弟のセリフを再現プレミアムバンダイにて11,000円（税込）で予約受付中、2026年9月届け予定 『ウルトラマンメビウス』の放送20周年を記念し、変身アイテム「メビウスブレス」がメビウスインフィニティーの特別カラーリングで登場します。振動センサーやクリスタ