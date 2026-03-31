俳優・速水もこみち（４１）が３１日、この日をもって１０代後半から所属していた事務所「研音」を退社することを自身のＳＮＳで直筆の長文メッセージで発表した。「１０代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。