2026年ワールドカップに向け、ブラジル戦に続いてコロンビア戦でも勝利を収めたフランス代表「レ・ブルー」は、この試合で主力のキリアン・ムバッペやオーレリアン・チュアメニらをベンチに置く、いわば「Bチーム」を投入。それでも難敵コロンビアを寄せ付けず、試合をほぼ完全に支配した。派手さこそなかったものの、勝負どころを確実に押さえる横綱相撲を展開。控え選手たちですら世界を震撼させる実力を持っていることを証明し