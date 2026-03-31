ユヴェントスが、マンチェスター・ユナイテッドに所属するウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテ（24）の獲得に興味を持っているようだ。ウルグアイ代表として34キャップを刻むウガルテは、豊富な運動量と対人守備の強さを武器に2024年夏からマンチェスター・ユナイテッドでプレイ。今季はプレミアリーグ21試合に出場しているが、プレイタイムは791分にとどまり、スタメンの座は掴めていない。そのウガルテは現在ウルグアイ代表の活