ITAエアウェイズは、スターアライアンスに加盟した。ローマ・フィウミチーノ空港ターミナル3のピアッツァ・ディ・スパーニャ・ラウンジで開催された式典で、スターアライアンスへの加盟を祝った。スターアライアンスにとって26社目の加盟航空会社となり、イタリアのネットワークを大幅に強化する。ヨルグ・エーベルハルト最高経営責任者（CEO）兼ゼネラルマネージャーや、スターアライアンスのテオ・パナギオトゥリアスCEO、ルフト