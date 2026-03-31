今年度末で退職する県職員の「辞令交付式」が行われました。 3月31日付けで退職するのは109人で、式にはそのうち43人が出席し、平田知事から1人ひとりに辞令が手渡されました。 （出納局 会計管理者 井手 美都子さん(60)） 「約40年にわたる県庁生活での経験、得られた人とのつながりは、私たちにとってかけがえのない宝であり、これからの人生の大きな力」 平田知事は、出席職員の多くが経験した「雲仙・普賢岳の噴