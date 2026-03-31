ＪＲ深川駅と沼田町の石狩沼田駅を結ぶＪＲ留萌線。終着の石狩沼田駅では地元の住民が横断幕を掲げて列車の到着を出迎えました。（呼び込み）「到着記念証にミニうちわはいかがでしょうか」駅前には留萌線のグッズを販売するテントが設置され、訪れた鉄道ファンなどが買い求めていました。 その中で長い列ができていたのが、地元の飲食店が作った駅弁です。この駅弁を作ったのが、沼田町で生まれ育った店の２代目・山田昌希さん