◆パ・リーグ楽天２―４ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）ソフトバンク・柳田悠岐が開幕から４戦連続で「４番・ＤＨ」で出場し、４試合連続安打を放ち、すべて逆転勝ちの開幕４連勝に貢献した。１点を追う３回２死一、二塁、２打席連続安打となる右前同点打。１３年ぶりの８８年世代対決となった前田健太に快勝した。２回無死満塁の三塁走者では野村勇の三直に戻れずアウトに。試合後は「ライナーバックでかえれなかっ