◆パ・リーグ楽天２―４ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発したが、４回０／３を５安打２失点で敗戦投手となり、広島時代の１５年９月１９日の中日戦（ナゴヤドーム）以来、日本球界では３８４６日ぶりの黒星が記録された。５四球は右肘手術前、ツインズに所属していた２１年６月以来、約５年ぶりだった。この日は１５年１０月７日の中日戦（