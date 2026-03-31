◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）ヤクルト・増田珠外野手が今季１号を放った。４回、今季初安打となる左越え二塁打を放つと、５回２死一塁で左越えに１号２ラン。「今季初ヒットが出て気持ちよく打席に入れました。チームの雰囲気もよく、その雰囲気に乗せられてホームランという形になってよかったです」と振り返った。