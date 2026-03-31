◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、３着までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）＝３月３１日、栗東トレセンＧ１馬レシステンシアの半弟バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が初タイトルを狙う。前走から中２週での参戦。河北助手は「いつも通り、特に変わったことはしていません。元気がいい馬なので」と気配の良さを伝えた。前走は１番人気だったが半馬身差の