３児のママでもある人気女優の近影にファンは驚がくだ。女優・武井咲（３２）が３１日にインスタグラムを更新。４枚の写真を投稿。１枚目は紺のノースリーブのドレスで左肩を出したショット。２枚目は椅子に腰かけ、半袖の白シャツに白地に緑の模様が描かれたズボンを履いたコーデを披露。３枚目はスーツのようなフォーマルなネイビーの衣装姿を、４枚目では真っ白な衣装に身を包んだ姿をお披露目した。この投稿にファンから