選抜高校野球は３１日に決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を７―３で破り、２０２２年以来４年ぶり５度目の優勝を果たした。選抜大会の優勝回数は東邦（愛知）と並び歴代最多となった。大阪桐蔭は甲子園での決勝は１０戦負けなしで、春夏通算の優勝回数は中京大中京（愛知）の歴代最多記録１１まであと１に迫った。智弁学園は１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を逃した。大阪桐蔭７―３智弁学園大阪桐蔭は三回