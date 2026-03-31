【ジュネーブ共同】国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のラザリニ事務局長は、任期最終日となった31日にスイス・ジュネーブで記者会見し、2023年からのパレスチナ自治区ガザでの戦闘で390人以上の職員が犠牲になったと明らかにした。状況を検証するため、国連による調査が必要との認識も示した。ラザリニ氏はUNRWAについて「重要な役割があるにもかかわらず、十分に保護されていない」と懸念を表明。国連の職員や施設へ