◇パ・リーグ楽天2ー4ソフトバンク（2026年3月31日楽天モバイル最強パーク）11年ぶりに国内復帰した楽天・前田健太投手（37）が、本拠地開幕に先発したが、5回途中5安打2失点で初黒星。5四球を与えるなど、不本意な内容で「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまってリズムをつくれなかった」と悔しそうに話した。初回こそ、3者凡退に抑えたが、その後は苦しい投球が続いた。同学年で意識する柳田には0