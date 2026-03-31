文部科学省は３１日、博物館の開設や運営の指針「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」を改正した。近年、収蔵庫が不足する博物館が増えている状況を受け、収蔵資料の管理については「廃棄」も含めて検討することを明記した。「望ましい基準」は、博物館法に基づいて策定される。今回の改正では、資料管理について譲渡や貸与、返却などとともに、廃棄も検討することを示した。改正案を審議した文化審議会のワーキンググル