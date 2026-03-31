巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が３１日の中日戦（バンテリン）でＮＰＢ初登板初先発し、５回６安打２失点と粘投した。初回から直球は最速１５５キロをマークし、変化球も効果的に使って無失点の立ち上がり。だが２回、中日の新助っ人サノーの来日１号ソロを浴びた。５球連続でナックルカーブを投じる配球を見せたが、８球目の変化球を捉えられ打球はライナーで左翼スタンドに着弾。その後、二死走者なしから村松