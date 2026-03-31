いま、若者を中心に増えているのが、依存症とまでは言わないけれど、SNSの使いすぎなどによる「スマホ疲れ」。ある調査では若者の6割以上が「スマホ疲れ」を感じているということです。そこから抜け出したいという動きも広がりはじめています。【写真を見る】スマホを1日18時間…街の人の「スクリーンタイム」“スマホ疲れ”の理由は3つの“アテンション”山形純菜キャスター：多くの世代が利用しているスマートフォンは便利な一方