4月から変わる「お金の制度」について。貰えるお金が増えるという人がいる一方で、国民全員の負担が増えるという制度もスタートします。【画像で見る】「子ども・子育て支援金」医療保険の全加入者から徴収月の負担額は？4月から何が変わる？知っておきたい4つの制度井上貴博キャスター：4月から変わる“お金の制度”を4つ取り上げます。▼私立高校 授業料の“無償化”▼公立小学校 給食の“無償化”▼子ども・子育て