◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）とレイエス内野手（30）が7回にこの試合2度目のアベック弾を放った。清宮が右越え4号ソロを放てばレイエスも右超え2号ソロ。2回にもアベック弾を放った2人が、またもそろい踏み。チーム9点目を叩き出した。清宮は4戦4発で、シーズン143本ペースとなった。