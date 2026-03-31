おととし8月、千葉県流山市の社員寮で従業員の男性（当時39）に暴行を加え殺害したとして逮捕された工事会社の代表の男性ら3人について、千葉地検はきょう（31日）付で不起訴としました。不起訴の理由について千葉地検は「公訴を維持するに足りる十分な証拠を確保できなかった」としています。