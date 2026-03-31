テレビ朝日の下村彩里アナウンサー（31）が31日、自身のインスタグラムを更新。27日に同局「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）を卒業し、改めて思いをつづった。「入社5日目からお天気コーナーを担当し、その後はフィールドキャスターとして、7年間。私のアナウンサー人生は、『報道ステーション』とともにありました」と書き出し、キャスターの大越健介氏やフリーアナウンサーの徳永有美ら出演者に囲まれる集合ショット