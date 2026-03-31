4月から自転車での交通違反に、いわゆる青切符が導入されます。導入で何が変わるのか、不安の声や理解が進んでいない現状もあるようです。【写真で見る】4月から自転車にも「青切符」どんなことで違反に？反則金は？自転車の「青切符」とは？「赤切符」との違いは？高柳光希キャスター：4月1日から自転車での交通違反に「青切符」が導入されます。車を運転する方はよく聞くこの「青切符」とは、そもそもどういうものなのでしょう