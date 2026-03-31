「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手が７回までノーヒットノーランの快投をみせている。初回いきなり１番高部に四球を与えたが、続く藤原を併殺に打ち取ると、この回３人で終えて流れに乗った。二、三回を三者凡退。四回には１つ死球を与えたが、五、六、七回はテンポ良く三者凡退に打ち取った。