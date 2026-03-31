31日朝、新潟市秋葉区の店舗兼住宅で火事があり焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかりました。また見附市でも飲食店や住宅などあわせて6棟を焼く火事がありました。県内で相次ぐ火災に消防が注意を呼びかけています。 暗闇の中、激しく燃える炎。31日未明、見附市の市街地を火事が襲いました。＜記者リポート＞「見附市の火事現場です。火元となった建物は激しく燃えた跡でしょうか。黒く焦げて崩れてしまっています」