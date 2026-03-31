友人や知人との関係はますますよい形に？有益なマネー情報を得られるかも？2026年4月は、火星、水星、金星が次々とよい角度で冥王星を刺激していくひと月。冥王星は水瓶座に滞在中で、人間関係の刷新を促していますから、友人や知人との関係はますますよい形になっていくと考えてよさそうです。去っていく人や失うものもあるでしょうが、それこそが“刷新”だと心得てください。また、新しく手にしたネットワークからは有益なマネ