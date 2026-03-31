5月の県知事選挙へ元五泉市議の安中聡さんが出馬する意向を表明しました。原発の廃止を訴えています。安中聡さんは五泉市出身の48歳。五泉市議を3期務め、その間に市長選や知事選などに出馬しましたが、いずれも落選しました。柏崎刈羽原発の再稼働をめぐって県民投票が行われなかったことや、花角知事が再稼働を認めたことを批判し、「原発廃止」を訴えています。しかし、政策が一致する候補がほかに現れた場合、自身が出馬を取り