2026年4月から9月までの半年は、これまでの常識が通用しない場面が増えます。過去の正解を捨てて、直感に従うのが正解。開運のキーワードは、直感、スピード感、自己主張、デジタル・リテラシーなど。12星座別のラッキーカラーを取り入れて、幸運の波に乗りましょう。今回は、2026年4月から2026年9月までのラッキーカラーを、おひつじ座からうお座までの12星座別にご紹介します。おひつじ座：インディゴブルー＆シャイニーシルバー