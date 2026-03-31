那須温泉は、1300年以上前に開湯したとされる非常に歴史深い温泉地です。那須七湯（鹿の湯、高雄、八幡、弁天、北、大丸、三斗小屋）をはじめとする多くの源泉が点在し、古くから湯治場として親しまれてきました。特に那須湯本温泉にある共同浴場「鹿の湯」は、傷を癒す白鹿が発見されたという伝説が残る、那須温泉郷のシンボル的存在です。泉質は源泉によりさまざまですが、主に単純温泉や硫黄泉が楽しめます。硫黄の香りが漂う乳