Image: Amazon カッコいいは正義なの。うん、これ真理。ヘッドホンって音質を求めるのもわかるけど、ファッションの一部としてアガるデザインってのもやっぱ大事ですからね。そこを狙った選択肢は多々あるのですが、ガジェッティーなスタイルを重視するなら、僕の今の推しがコイツ。 Nothing Headphone (1) 33,800円 Amazonで見るPR ひと目見ただけで、吸い