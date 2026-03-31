米津玄師を題材にしたガシャポン「米津玄師 ミニCDコレクション」と食玩「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」が、8月から、全国で順次展開される。【写真】米津玄師が描いた架空のかいじゅうをデザイン！同時展開の食玩も■米津玄師のイラストを堪能今回バンダイより発売されるのは、音楽史に残る記録を残し続けている米津玄師のイラストを用いたガシャポンと食玩。「米津玄師 ミニCDコレクション」は、「IRIS