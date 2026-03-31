北九州市は31日、けが人が相次ぎ大人の利用禁止が決まった皿倉山（八幡東区）山頂の滑り台について、対象年齢を6〜12歳に限定することを周知するゲートや看板の設置工事が完了し、4月1日から利用を再開すると発表した。対象年齢の子どもの利用は土日祝日のみだったが、再開後は平日も開放する。夜間の利用は子どもも含めて禁止し、正しい滑り方を説明する「サポーター」の配置は取りやめる。