原材料高などの影響を受け、主要メーカーは4月1日から2800品目近い飲食料品の値上げを発表しています。年内初の値上げラッシュを迎える中、スーパーはお客への負担を少しでも減らそうと工夫を凝らしています。 帝国データバンクによりますと、4月値上げする飲食料品は2798品目。2000品目を超えるのは去年10月以来、実に半年ぶりです。新潟市西区のスーパーでは…【吉田優アナウンサ