去年7月、酒を飲んだ状態で車を運転し、工場の敷地境界に設置された防護ネットを破損させた上、土手から落ちた車を放置したとして、上越市は60代の男性職員を懲戒免職処分としたことを発表しました。 懲戒免職処分となったのは、上越市板倉区総合事務所に勤務する60代の男性主任です。男性主任は去年7月7日午後1時ごろ、外出先から自家用車で帰宅途中にコンビニエンスストアに立ち寄り、缶ビールを購入して、駐車場に停めた