俳優の山崎光（崎＝たつさき／22）が31日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属していたアミューズを退所することを報告した。【写真】山崎光、アミューズ退所を報告全文＆大学卒業を報告した近影山崎は文書を投稿。「この度、山崎光は、2026年3月31日をもって株式会社アミューズとの契約満了に伴い退所することとなりました」と報告。「中学1年生から約10年間、役と向き合う楽しさや辛さ、様々なことをアミューズで