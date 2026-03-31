◇プロ野球 パ・リーグ 西武-オリックス(31日、ベルーナドーム)西武のドラフト1位ルーキー・小島大河選手がプロ初となるホームランを放ちました。この日、『6番・キャッチャー』でスタメン出場した小島選手は、第1打席でライトへヒット。3試合連続安打とすると、1点を追う4回無死1塁の場面で第2打席へ入ります。ここでオリックス先発・郄島泰都投手が投じたインハイのストレートを振りぬくと、打球はそのままライトスタンド