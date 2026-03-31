カズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜・午後７時）が３１日、初回を迎えた。生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組。初回のテーマは「学校の先生リアル超調査」として、学校の教育現場のリアルを調査した。現場からの生の声として、授業中に怒って職員室に帰ってしまう「ボ