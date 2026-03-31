3月27日、Apple創立50周年を記念した特別なToday at Apple「パフォーマンス：Mori Calliope - 創造性とテクノロジーの祝典」がApple表参道にて開かれました。本格的なライブハウスのように衣替えした店内奥のビデオウォールに、Virtual ArtistのMori Calliopeさんが登場。バーチャルな出演だったにもかかわらず、まるでその場にいるような立体感や生命感のあるパフォーマンスを見せ、店内を埋め尽くした若いファンは一体となって盛