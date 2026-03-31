◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が２―２の６回から２番手で登板。今季早くも３登板目となり、１回無失点で中日のクリーンアップを３者凡退に仕留めた。６回、まずは先頭の岡林を１球で左飛に打ち取って１アウト。続く細川を１５３キロで見逃し三振に仕留めると、最後は石川を中飛に抑え、わずか８球で中日打線を封じた。米ブルージェイズ時代に１９