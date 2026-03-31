３月末で日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーが３１日までにＳＮＳを更新。同局アナとの思い出ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「先輩、後輩のみんな、写真を撮ってくれてありがとうございます」と記すと、同局の森圭介アナをはじめとする２ショットや送迎会の写真などを公開。最後は「＃思い出」のハッシュタグで投稿を締めた。この投稿には多数の「いいね！」がよせられている。